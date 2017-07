E’ diventata ufficiale la rinuncia da parte del Goztepe per l’amichevole in programma oggi, a causa di una serie di infortuni inaspettati che hanno messo in difficoltà il club turco, in base a quanto comunicato, per l’allestimento di un organico in grado di poter disputare il match. Lo staff tecnico del Grifone ha valutato il da farsi per ottimizzare il programma in vista della seconda parte di giornata, dopo la seduta atletica mattutina svolta esclusivamente in palestra a gruppi differenziati. Un intoppo che complica, ma non inficia più di tanto gli step della preparazione. In ragione della novità legata al cambio di attività, la squadra effettuerà una partitella in famiglia alle ore 16.30 presso la SportPlatz di Neustift im Stubaital. All’agenzia che si è occupata di organizzare l’amichevole, anche nelle ultime ore, è stata confermata dal club ogni disponibilità per onorare l’impegno. Sabato invece all’Arena Renner di Wels, nei dintorni di Linz e con inizio alle ore 17, i rossoblù incontreranno l’Hoffenheim qualificatosi per i preliminari di Champions League nell’ultima Bundesliga. Un avversario forte e più avanti nella preparazione. Un test utilissimo.