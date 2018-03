Senza i nazionali con le rispettive rappresentative, Lamanna e compagni hanno effettuato un’unica seduta di allenamento andata per le lunghe. La sessione pomeridiana del Genoa, originariamente prevista nella tabella di marcia, è stata annullata, per non sovraccaricare i muscoli sollecitati in abbondanza nelle tornate precedenti. Con la squadra si sono allenati i giovani Palmese, Pedersen e Ruben Costa per rimpolpare l’organico. La partenza per Montecarlo, per l'amichevole contro il Monaco, è fissata domani alle 14. Il medico sociale Stellatelli è stato festeggiato per il suo compleanno.