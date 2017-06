Il Genoa conferma la sua grande attrattiva nei confronti del mercato sudamericano, ed argentino in particolare, mettendo nel mirino il centravanti del Boca Juniors.



Secondo quanto riporta Primocanale, il club rossoblu starebbe infatti sondando la situazione della punta degli Xeneizes Dario Benedetto per compensare l'eventuale partenza di Giovanni Simeone, sempre più conteso da Torino e Fiorentina.



Non più giovanissimo, il 27enne di Berazategui, autore di 14 reti in 19 presenze nell'ultima stagione con la squadra di Buenos Aires, sarebbe però finalmente pronto al grande salto verso il calcio europeo, dove nonostante una carriera comunque sempre prolifica in fatto di realizzazione non hai mai giocato.



Attaccante rapido e sgusciante, Benedetto ricorda un po' nelle movenze e nell'aspetto fisico un'altra vecchia conoscenza rossoblù, Rodrigo Palacio.



Il Boca ne valuta il cartellino 5 milioni di euro.