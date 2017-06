Il nome ricorda quello dell'ex portiere della Sampdoria, ma Cristian Romero con l'estremo difensore Sergio in comune ha solo il patronimico, oltre al passaporto argentino.



Per il resto i due non potrebbe essere più distanti. Innanzitutto per il posto che occupano in campo, visto che Cristian è un difensore centrale, poi per la carta d'identità che sorride nettamente al neo-maggiorenne marcatore del Belgrano. Anche caratterialmente i due appaiono diametralmente opposti, con l'esuberanza dell'attuale dodicesimo del Manchester United che fa da contraltare alla seriosità del giovane collega.



Questo gioco degli opposti potrebbe proseguire adesso con l'arrivo al Genoa proprio di Cristian, ritenuto in Argentina uno dei difensori più promettenti in ottica futura. Stando a quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il club rossoblù avrebbe infatti individuato in lui uno dei rinforzi della difesa in vista della prossima stagione. Quella difesa che resterà orfana di Nicolas Burdisso, altro pampero che per tre anni è stato il condottiero della retroguardia del Grifone.



Certo, per un dicianovenne alla prima esperienza in Europa raccogliere l'eredità dell'esperto Leon sarà quantomeno arduo. Ma un anno fa, quando Giovanni Simeone sbarcò a Pegli, in tanti guardando a quell'argentino poco più che ventenne pensavano la stessa cosa...