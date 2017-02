Alla fine la scelta è caduta su Andrea Mandorlini.



In pratica è durato appena sette ore il post-partita di Ivan Juric dopo la scoppola rimediata dal Genoa ieri pomeriggio a Pescara.



Attorno alle 23.30 la società rossoblu ha comunicato infatti l'esonero dell'allenatore croato e annunciando ufficialmente pochi minuti più tardi l'intesa con Mandorlini fino al giugno 2018.



Il tecnico ravennate ha vinto così il breve ballottaggio con un altro Andrea, anch'egli legato ai colori nerazzurri dell'Inter: Stramaccioni.



Non più tardi di quattro giorni fa Mandorlini aveva rescisso il vincolo che ancora lo legava al Verona, la squadra allenata fino al novembre 2015 ma con la quale era sotto contratto fino al prossimo 30 giugno.

Proprio con la formazione scaligera l'ex libero dell'Inter dei Record ha scritto alcune delle pagine migliori della sua carriera da tecnico, portando la squadra dalla Lega Pro alla Serie A nel giro di tre stagioni.



In totale Mandorlini si è seduto per 214 volte sulla panchina veronese, rimanendo all'ombra dell'Arena per cinque campionati e mezzo.

In precedenza aveva vinto un titolo nazionale, una coppa ed una Supercoppa di Romania alla guida del Cluj, debuttando anche in Champions League.



Dopo una brillante carriera da calciatore, a cavallo degli anni '70 e '90 culminata con le vittorie con l'Inter di Trapattoni, il nuovo allenatore rossoblu ha iniziato la carriera da tecnico partendo dalle serie minori vincendo un campionato di C2 con lo Spezia nel 2000 ed approdando in Serie A nel 2004-2005 con l'Atalanta. In seguito ha guidato anche, con alterne fortune, Bologna, Siena, Padova e Sassuolo.



Il suo modulo preferito è il 4-3-3, che talvolta trasforma in 4-3-1-2.