Alla fine la scelta del Genoa è caduta su Mauricio Pinilla.



Inseguito da tempo ed indicato esplicitamente da Enrico Preziosi come prima alternativa al partenza Leonardo Pavoletti, il cileno sembrava ormai un obiettivo sfumato, destinato ai messicani del Veracruz. Invece, a 24 mesi di distanza dal suo primo addio, l'ormai ex attaccante dell'Atalanta farà il suo ritorno a Genova.



Nella sua prima esperienza in rossoblu, tra l'agosto 2014 e il gennaio 2015, Pinilla collezionò 14 presenze e quattro reti tra campionato e Coppa Italia. Ma dopo uno splendido avvio, con tre reti realizzate in poco più di un mese, salutò il Grifone a metà stagione a causa di dissidi con l'allora tecnico del Genoa Gian Piero Gasperini, guarda caso lo stesso che l'ha convinto a lasciare Bergamo. Pinigol tuttavia destò un'ottima impressione nei tifosi rossoblu, oltre che nel patron Preziosi, che al momento del suo arrivo, dopo i mondiali brasiliani, lo definì addirittura come uno dei primi cinque centravanti più forti al mondo.



Ora le strade del Genoa e di Pinilla, che tra l'altro ha profonde radici liguri essendo i nonni nativi di Lumarzo, un piccolo paese dell'entroterra genovese famoso per aver dato i natali alla mamma di Frank Sinatra, si rincontrano.



E per riportarlo in rossoblu Preziosi ha dovuto spendere anche meno di quanto di pensava fino a ieri. L'Atalanta infatti, che pareva intenzionata a chiedere un indennizzo di due milioni di euro, si è convinta a lasciar partire il ragazzo gratuitamente. A Pinilla invece, che oggi dopo le visite mediche di rito firmerà un contratto da un anno e mezzo, andranno 700 mila euro annui di ingaggio, 200 mila in meno di quanto percepiva a Bergamo.





Con l'acquisto di Pinilla vengono definitivamente a cadere le altre piste seguite in attacco, come Zaza, Gabigol e Seferovic, nomi più volte accostati al Grifone nei giorni scorsi.