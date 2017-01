Dopo l'approdo di Tomas Rincon in bianconero ed in attesa del possibile sbarco in rossoblu di Hernanes, Juventus e Genoa continuano a lavorare assieme e nelle scorse ore hanno perfezionato un'altra trattativa.



Gianmaria Zanandrea, classe 1999, difensore centrale mancino della Primavera di Fabio Grosso, è stato infatti girato in prestito dalla Vecchia Signora al Grifone. Zanandrea entrerà a far parte della Primavera di Cristian Stellini ma continuerà ad essere monitorato dalla Juventus.



Il contratto stipulato dalle due squadre prevede infatti un diritto di riscatto a favore del Genoa con controriscatto per i bianconeri.