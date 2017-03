Lo scontro di domenica tra Genoa ed Atalanta, in scena a Marassi alle 15, non sarà soltanto la sfida tra i rossoblu ed il loro ex tecnico Gian Piero Gasperini.



La sfida tra liguri ed orobici metterà di fronte con il proprio passato anche l'attuale allenatore del Grifone.



Come ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, Andrea Mandorlini ha vissuto due stagioni in agrodolce sulla panchina della Dea. Nel 2003-'04, dopo aver rifiutato in estate proprio la guida del Genoa, il mister ravennate approdò a Bergamo portando immediatamente la squadra dalla B alla A, al primo tentativo e lanciando dalle giovanili alla prima squadra due giovani come Riccardo Montolivo e Giampaolo Pazzini. L'anno successivo, però, le cose non andranno altrettanto bene, tanto che Mandorlini non arrivò neanche a mangiare il panettone: il 6 dicembre viene esonerato dopo 14 turni di campionato senza lo straccio di una vittoria.



Il legame tra l'ex libero dell'Inter ed il mondo atalantino resta però molto forte: "Ogni volta che ritorno a Bergamo sono accolto bene: c'è sempre uno striscione affettuoso per me" racconta Mandorlini alla Gazzetta.



Domenica però si giocherà al Ferraris, dove la stima del popolo rossoblu nei suoi confronti non è certo la stessa nutrita dai bergamaschi...