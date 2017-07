Dopo gli arrivi del bulgaro Andrey Galabinov e del bosniaco Ervin Zukanovic, il Genoa potrebbe presto portare a Pegli un altro giocatore proveniente dall'Est Europa.



Secondo Gianlucadimarzio.com, il Grifone avrebbe infatti messo nel mirino il 21enne difensore centrale dello Zilina Denis Vavro, per il quale i rossoblù avrebbero anche avanzato un'offerta ufficiale di 1,5 milioni di euro al club slovacco.



Centrale dal fisico roccioso, tanto da essere paragonato in patria all'ex difensore olandese Jaap Stam, Vavro è considerato uno dei migliori prospetti del calcio slovacco. Dopo essere stato titolare in tutte le rappresentative giovanili, dallo scorso gennaio è entrato a far parte anche del giro nella nazionale maggiore, collezionando un paio di presenze.