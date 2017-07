Ancora una volta il Genoa non smentisce la propria passione per i giocatori sudamericani.



Secondo quanto riferisce Gianlucadimarzio.com, il Grifone avrebbe messo nel messo Thomas Rodriguez. 21enne cileno del Banfield, il club argentino nel quale militò due stagioni fa anche Giovanni Simeone e dove attualmente gioca anche Emanuel Cecchini, altro obiettivo di mercato dei liguri.



Si tratta di un laterale di centrocampo che all'occorrenza può giocare anche in mezzo, figlio dell'ex Atalanta Leo, oggi procuratore di molti giocatori tra cui lo stesso Thomas.



Per il momento il Banfield avrebbe rifiutato la prima offerta avanzata dai rossoblu, ma la trattativa sarebbe soltanto all'inizio e nei prossimi giorni il Genoa potrebbe tornare alla carica per il ragazzo.



Dopo Veloso, Simeone, Rigoni e Beghetto, il Grifone insegue un altro figlio d'arte.