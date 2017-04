Armando Izzo non si arrende. Dopo la sentenza del Tribunale Sportivo della Federcalcio che ha inflitto 18 mesi di squalifica al difensore del Genoa, in seguito alla vicenda calcioscommesse risalente alla primavera di tre anni fa, il legale del calciatore fa sapere che lui ed il suo assistito ricorreranno in appello: "Ci affideremo al secondo ed ultimo giudizio della giustizia sportiva - ha affermato l'avvocato Antonio De Rensis - il fatto che da sei anni di squalifica, quanto era stato richiesto dalla Procura Federale, si sia scesi ad un anno e mezzo lascia intuire che si tratti di una condanna per omessa denuncia, cosa ben diversa dal aver commesso un atto concreto. Questo aspetto sarà fondamentale in vista dell’appello e ci lascia ben sperare per una sua completa assoluzione. Armando è un ragazzo per bene e lo dimostreremo”.



Il ricorso immediato garantirà alla giustizia tempi decisamente rapidi, che consentiranno di emettere il giudizio definitivo entro la prossima estate. Ciò significa che la stagione di Izzo è in pratica terminata domenica scorsa ad Udine ma quella prossima potrebbe invece non venire per nulla compromessa: "In ogni caso Armando tornerà ad essere un calciatore" assicura De Rensis.