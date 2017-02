Prima di Andrea Mandorlini c'è stato un altro allenatore che dopo aver lasciato ottimi ricordi a Verona si è accasato a Genoa, peraltro facendo altrettanto bene.

Fu Osvaldo Bagnoli, artefice dello storico scudetto scaligero dell'85 ma anche della cavalcata che setto anni più tardi portò i rossoblu al quarto posto in classifica ed alla prima qualificazione europea nella storia del Grifone: "A Genova sono stato bene - ha raccontato ieri sera a Primocanale l'ormai ex allenatore milanese - ho passato due begli anni. Faccio tanti auguri a Mandolini e gli auguro di aver la mia stessa fortuna. Il consiglio che gli do è quello di mantenere l'armonia tra i giocatori. Lo spogliatoio deve andare d'accordo, questo è fondamentale per ottenere buoni risultati".



Mercoledì scorso, durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Genoa, anche Mandorlini aveva parlato del parallelismo con Bagnoli: "Siamo ottimi amici - aveva rivelato - più che altro per me lui è un vero e proprio punto di riferimento dal punto di vista tecnico. Spero di poter ripetere anche solo in parte ciò che lui ha fatto su questa panchina".



Parole di stima reciproca che fanno ben sperare i fin qui scettici tifosi rossoblu. Chissà che quasi 25 anni dopo un altro ex veronese non riesca a far volare nuovamente in alto il Grifone...