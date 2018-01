Il tecnico del Genoa Davide Ballardini commenta a Premium Sport la sconfitta interna con l'Udinese: "Siamo stati bravi e fortunati in altre occasioni, oggi non meritavamo di perdere, ma ci sta. Abbiamo tirato venti volte in porta, con situazioni pericolose. Gli altri hanno fatto poco o niente e hanno vinto, magari altre volte è successo anche a noi quindi accettiamo. Le difficoltà ci sono da inizio stagione. Ora il Genoa è una squadra solida, compatta, che concede poco agli altri. Vero che abbiamo difficoltà a fare gol, ma ce le hanno anche altre squadre. A me oggi il Genoa è piaciuto: ha creato difficoltà ad una squadra forte e fisica come l'Udinese. Dobbiamo aggredire ogni partita con ferocia perché il campionato è pieno di difficoltà ma la strada è quella giusta. Abbiamo alcune caratteristiche nei nostri centrocampisti, ci manca casomai quello dall'ultimo passaggio. Serve movimento per creare spazio là davanti e mettere gli altri in difficoltà. Rigoni alla fine ha fatto quell'inserimento ed ha sbagliato: i nostri giocatori sono bravi nelle due fasi ma non predisposti alla pericolosità negli ultimi sedici metri. Mercato? A gennaio non è facile trovare giocatori che diano una mano. Sappiamo dove siamo carenti, magari dietro e a centrocampo. Sottolineo che abbiamo Rossi fuori: uno dalle qualità importanti. Pellegri? Ha qualità straordinarie, va in una società che ha puntato molto su di lui. Dovrà fare il suo percorso perché è ancora molto giovane. In Italia magari aspettano perché pensano possa tornare tra quattro o cinque anni...".