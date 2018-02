A margini di un evento formativo riservato ai giornalisti liguri, il tecnico del Genoa Davide Ballardini, relatore per l'occasione, ha parlato questa mattina della sfida di sabato sera contro l'Inter: "Quella nerazzurra è una squadra straordinaria, con tanti grandi giocatori. Noi però stiamo bene e cercheremo in tutti i modi di crearli le maggiori difficoltà possibili".



Festeggiato il traguardo parziale dei 100 giorni sulla panchina rossoblù, Ballardini nonostante gli ottimi risultati ottenuti non si guarda indietro ma si proietta nel futuro: "I bilanci fanno a fine stagione e davanti a noi ci sono altri 100 giorni di lavoro. Quello che abbiamo fatto finora è molto buono ma non deve distrarci. Bisogna restare concentrati sulla prossima partita che sarà una gara piena di difficoltà".



Ballardini si lascia infine andare ad un giudizio sui ragazzi con cui lavora tutti i giorni: "Ho la fortuna di avere a che fare davvero con un bel gruppo ed è un piacere allenarli".