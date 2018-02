L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha presentato in conferenza stampa il match di lunedì contro la Lazio: "Sono arrivati giocatori che avevano il piacere e l’entusiasmo di venire. Poi magari si volevano anche giocatori con altre caratteristiche, ma non è stato possibile prenderli. Le sconfitte con Juventus e Udinese portano un messaggio chiaro. E’ importante fare di più e meglio, non basta ciò che si è fatto. Ne abbiamo le capacità. Il Genoa, se è il Genoa che conosco, è squadra che sa stare in campo. Attenta, seria, umile. Con la voglia di uscire da una situazione non semplice. Si sa che si dovrà soffrire, ma alla fine sei ricompensato di ciò che meriti. Non si può parlare di Lazio come di rivelazione. Ha giocatori di una forza e di una qualità pari alle più forti".



Sul ritorno di Hiljemark e le scelte in attacco: "Hiljemark ha tanta quantità e qualità. E’ un giocatore generoso, dinamico, ha fisicità. La sua presenza si farà sentire in zona gol, avendo tra le corde gli inserimenti senza palla. Per Bessa il discorso è un altro. Con il pallone è molto bravo, ha senso del gioco, può ricoprire anche lui diversi ruoli. Fortunatamente dispongo di giocatori che mi mettono in difficoltà nelle scelte. Galabinov ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti. Con la nostra generosità, dobbiamo dare più presenza vicino alla porta avversaria. Non siamo un gruppo che si risparmi, dobbiamo però mantenere equilibrio. Pandev è stato molto bravo. E’ un giocatore che lega il gioco, sa come muoversi e dà una mano in fase di ripiegamento. Siamo molto contenti di averlo, qui nessuno si risparmia".