La dirigenza non ha ancora deciso ma se dipendesse dai tifosi del Genoa Davide Ballardini continuerebbe ad essere l'allenatore dei rossoblu anche nella prossima stagione.



In attesa che la matematica certifichi la permanenza del Grifone in Serie A, la società ligure ha deciso di congelare qualsiasi rinnovo di contratto, anche quello riguardante l'attuale tecnico in scadenza proprio a fine giugno.



La voce che proviene dal popolo è però una sola: Ballardini si merita la conferma. E non solo per gli straordinari risultati raggiunti in campo visto che in 19 partite, praticamente un intero girone, è riuscito a portare la squadra dal penultimo all'undicesimo posto in classifica. Ciò che i sostenitori del club più antico d'Italia sembrano apprezzare in particolar modo è soprattutto la profonda genoanità di cui è pervaso il tecnico romagnolo. L'ultima dimostrazione la si è avuta sabato sera quando presentandosi in sala stampa per la consueta conferenza post gara, il Balla si è rifiutato di sedersi sulla poltrona griffata dai colori della squadra ospitante , ossia la Sampdoria: "Non mi sento a mio agio, preferisco stare in piedi" ha detto Ballardini affrontando le domande dei giornalisti in una posizione tutt'altro che comoda.



Un gesto di pura goliardia che ha fatto letteralmente andare in visibilio tutti i tifosi rossoblù convincendo definitivamente anche i pochi scettici che avevano dubbi sulla sua permanenza futura. Ora resta da convincere anche la società. E chissà che per farlo non basti battere sabato sera il Crotone a Marassi.