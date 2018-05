Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Gara importante per Rossi? Potremmo metterlo dal primo minuto. Se temo Simeone? Io temo la Fiorentina perché è in grandi condizioni, ha una rosa di giocatori all'altezza per raggiungere l'obiettivo dell'Europa. Hanno poi motivazioni altissime perchè vogliono raggiungere un obiettivo che magari un po' di tempo fa non era così vicino. Poi c'è Astori che è lì con loro. Il rinnovo? Siamo tutti molto contenti. Detto questo penso che tutti noi vogliamo un Genoa più forte, con più qualità, più competitivo. Un Genoa che sappia presentarsi ancora meglio di quello che è stato fatto quest'anno. La felicità è tanta ma penso che sia molto più importante che il Genoa dia ancora più soddisfazione ai propri tifosi. Gli assenti? Izzo, Pereira, Laxalt, Migliore e Rigoni. Rigoni ha un'infiammazione al ginocchio, ha fatto un'infiltrazione e probabilmente non sarà disponibile".