Il nuovo allenatore del Genoa Davide Ballardini ha presentato in conferenza stampa il match contro il Crotone: "Come sono andate queste prima due settimane di lavoro? Confermo quanto detto al mio arrivo, ho trovato disponibilità, serietà, qualità positive, ma la situazione è difficile: con queste qualità e con qualcos'altro dobbiamo fare un po' meglio. Ambiente ritrovato? Qui conosco le persone che sono tutte di altissimo profilo, detto questo non conta nulla, conta quello che si fa sul campo. Scossa? Io ho visto grande impegno e voglia di levarsi da questa situazione, tutti dobbiamo metterci questa sana rabbia per uscirne. Tutto dobbiamo darci una scossa".



Su Lapadula, sempre più verso la condizione giusta. "Sta meglio, poi per un attaccante lo sapete basta un niente per cambiare la stagione. Centurion prima ai margini e ora di nuovo nel progetto? Lo conosco da un po', ha qualità non comuni, poi anche lui verrà buono visto il talento che ha. Lui per primo deve mandare un messaggio forte. Che Bertolacci ho ritrovato? Andrea ha qualità importanti, può e deve diventare punto di riferimento di questa squadra. Lo deve dimostrare non nelle qualità che conosciamo tutti. Bisogna metterci colore, passione e calore, questo in generale e non riferito solo a lui. In queste due settimane l'ho visto bene, molto bene".