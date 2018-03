Arrivato in estate dal Milan, Gianluca Lapadula con la maglia del Genoa ha realizzato solo 2 gol. Ora Davide Ballardini si affida all'ex Pescara: out Galabinov, out Taarabt, con un Rossi alla ricerca della miglior condizione, tocca a Lapagol regalare al Genoa il gol perduto (non segna da tre partite).