Dal ritiro di Acqui Terme, dove da qualche giorno il Genoa sta preparando la sfida di domenica a Marassi contro l'Inter, ha parlato oggi Andrea Beghetto, il più serio candidato a sostituire lo squalificato Diego Laxalt tra le fila dei liguri: “In questi giorni - ha detto il laterale umbro al sito ufficiale della società rossoblù - abbiamo avuto modo di calarci nella situazione di acquisire tutta la consapevolezza su ciò che possiamo, vogliamo e dobbiamo fare per tirarci fuori. La prima cosa è ascoltare le indicazioni del mister. Poi serve applicarle in campo con un pizzico di spregiudicatezza e di coraggio”.



La sfida con i milanesi è già stata ribattezzata come il derby della crisi, visto che nelle ultime cinque giornate le due squadre hanno raccolto quattro sconfitte ed un pareggio ciascuna. Beghetto tuttavia non sottovaluta le potenzialità del collettivo di Stefano Pioli: “L’Inter è una squadra molto forte - ha proseguito Beghetti - Noi però giochiamo in casa e davanti al nostro pubblico. Proprio in mezzo alle difficoltà può essere fondamentale per aiutarci a centrare l’obiettivo. Ci siamo parlati in questi giorni, abbiamo messo a fuoco le cose. Servono agonismo, intensità e concentrazione".



Ad oltre quattro mesi dal suo approdo in Liguria, domenica contro i nerazzurri l'ex spallino potrebbe finalmente esordire in Serie A dal primo minuto: "Se dovessi scendere in campo? Sarà una bella emozione. Cercherei di dimostrare ciò che so fare”.