La notizia dell'ormai imminente accordo tra l'Atletico Madrid e l'attuale tecnico del Celta Vigo Eduardo Berizzo fa sorridere anche i tifosi del Genoa.



L'arrivo il prossimo giugno sulla panchina dei colchoneros del tecnico argentino scongiura l'addio a quella rossoblu di Ivan Juric. L'allenatore croato era stato infatti inserito dalla dirigenza del club spagnolo nella rosa dei possibili sostituti di Diego Simeone in caso di partenza, che ormai appare certa, del Cholo verso altri lidi.



L'interesse dell'Atletico per Juric, che nel suo passato di calciatore vanta anche un'esperienza in Spagna con il Siviglia, non è mai stato un mistero. Nei mesi scorsi più di una volta emissari del club madridista hanno assistito alle gare interne del Grifone.

Inizialmente si era pensato che la loro attenzione potesse essere rivolta verso Giovanni Simeone, l'attaccante rossoblu figlio dell'attuale tecnico dell'Atletico. Poi però si era capito che l'interessamento degli osservatori castigliani era in realtà per il pirata di Spalato, giudicato come un possibile erede del Cholo.



Da parte sua il presidente Preziosi non si era mai sbilanciato nè da una parte nè dall'altra, affermando diplomaticamente che la società rossoblu credeva in Juric ma che al tempo stesso non si sarebbe fatta cogliere di sorpresa in caso di addio del croato, avendo già in casa il suo sostituto, il tecnico della Primavera Christian Stellini.



La scelta dell'Atletico di puntare tutto su Berizzo, però, fa cadere ogni possibile tentazione.