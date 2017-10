Andrea Bertolacci si è presentato ieri sera in zona mista, al termine di Genoa-Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni sulla gara persa contro i partenopei: “Sapevamo che loro, giocando ogni tre giorni, potevano avere un calo fisico ed abbiamo cercato di sfruttarlo. Con il 3-2 abbiamo riaperto la partita e ci ha dato morale per i minuti finali. Purtroppo però non siamo riusciti a pareggiare”.



Il centrocampista romano ha poi parlato del suo ruolo in campo, più arretrato rispetto al passato: "L'anno scorso giocavo in un modulo diverso, e qualche anno fa in un altro ancora. Ma io sono arrivato al Genoa con un atteggiamento giusto. So che qui c’è da lottare e ripartire. E se c’è da combattere io ci sono”.



Ora per il Genoa i prossimi impegni si chiamano Spal e Sampdoria, due sfide da non sbagliare:

“Milan e Napoli - ha proseguito Bertolacci - erano partite diverse con squadre importanti, questi invece sono veri e propri scontri diretti. Dobbiamo andarci con il nostro atteggiamento, che abbiamo mostrato ultimamente. Se scenderemo in campo con lo stesso atteggiamento mostrato a Cagliari e nelle ultime gare ci tireremo presto fuori da questa situazione.Dobbiamo dimostrare determinazione e fame di punti”.