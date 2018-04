Secondo la Gazzetta dello Sport Andrea Bertolacci potrebbe proseguire la sua avventura al Genoa anche nella prossima stagione.



Arrivato in prestito secco la scorsa estate dal Milan, secondo quelli che sono gli accordi tra le due società il centrocampista 26enne a luglio dovrebbe ritornare a vestire il rossonero. In più occasioni tuttavia il giocatore ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire la sua avventura in terra ligure. D'altronde è proprio grazie ai rossoblù se Bertolacci ha saputo rilanciarsi dopo due stagioni difficili vissute al Milan, il club che lo acquistò per 20 milioni nell'agosto 2015 dalla Roma.