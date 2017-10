Andrea Bertolacci, uno dei tre ex giocatori del Milan che domenica arriverà a San Siro con il suo Genoa, ha parlato ieri sera dell'attuale stato di salute del Grifone: "E' stato un inizio di campionato non felice e il successo di Cagliari per questo è stato importante. La squadra voleva portare a casa il risultato fortemente. Il calendario non è semplice. Dobbiamo guardare a gara dopo gara. La vittoria ci dà morale e adesso dobbiamo guardare avanti con fiducia. Vogliamo risalire la classifica. Siamo una squadra competitiva. Possiamo fare un campionato positivo".



Sulla propria condizione fisica il centrocampista romano ha poi affermato: "Io sto fisicamente bene. Avuto qualche fastidiuccio all'inizio ma ora va meglio. Mi manca il gol nel derby, anche se preferisco vincere le partite anche senza che debba segnare io".