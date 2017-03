100 milioni: tanto ha incassato il Genoa nella stagione 2015-16.



Una cifra, resa nota ieri da Calcio e Finanza, che proietta il Grifone al settimo posto tra le squadre italiane nella classifica dei ricavi, davanti a club come Lazio, Sampdoria e Torino.



Come spiega Repubblica, per raggiungere tale somma si devono addizionare i 40 milioni derivanti dalle plusvalenze sulla compravendita di giocatori, 39 milioni ricevuti per i diritti televisivi, quasi 8,5 milioni arrivati dagli incassi commerciali e dalle gare interne, oltre a 12 milioni di generici 'ricavi vari'.



Nonostante ciò, la situazione delle casse societarie resta tutt'altro che florida. A gravare pesantemente sono soprattutto gli stipendi pagati ai dipendenti, dove la parte del leone spetta agli emolumenti garantiti ai calciatori. Il monte ingaggi dei rossoblu supera infatti i 47 milioni di euro all'anno, anche in questo caso il più alto tra le squadre medie della nostra Serie A. Oltre a questo ci sono poi tutta una serie di costi di gestione che di fatto azzerano il bilancio del Grifone.