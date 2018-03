Il difensore del Genoa Davide Biraschi è intervenuto ieri sera all'atto conclusivo di Stelle nello Sport, annuale manifestazione benefica che coinvolge il mondo sportivo ligure.



Un'occasione buona anche per fare il punto sulla situazione dei rossoblu: "Arriviamo da sconfitte che non fanno bene per il morale. Il nostro obiettivo è la salvezza. Abbiamo tre gare fondamentali da cercare di vincere per levarci da una classifica che a detta di tanti non ci appartiene".



Per provare a rialzarsi il Genoa potrà contare sull'apporto del Ferraris, scenario esclusivo dei prossimi quattro impegni rossoblu: "La Gradinata Nord - ha proseguito Biraschi - ci dá sempre una mano ed è sempre bello giocare davanti al nostro pubblico".



Dopo due mesi di assenza, ritroveranno presto il loro posto in squadra i rientranti Rossi e Taarabt: "Saranno fondamentali. Pepito Rossi è di un altra categoria anche Adel sarà importante per noi. Ma tutti sono molto importanti anche i giovani".



Chiusura infine dedicata all'ormai imminente derby con la Sampdoria: "Sarebbe una grande soddisfazione vincere. Da un anno e mezzo sono qui e ancora non l'ho vinto. Spero di riuscirvi al prossimo".