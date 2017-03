Nella settimana che conduce al derby, Telenord ha intervista l'ex centrocampista del Genoa Mario Bortolazzi, oggi collaboratore di Roberto Donadoni sulla panchina del Bologna.



Bortolazzi ha parlato inizialmente dello stato di salute del Grifone: "I punti conquistati contro Empoli e Bologna daranno un po' più di tranquillità rispetto a 15 giorni fa, quando arrivò Mandorlini. I risultati positivi danno morale e fiducia alla squadra che potrà affrontare il derby con meno pressione per quanto riguarda il risultato, ma con la giusta carica".



L'ex centrocampista veneto ha poi detto la sua sul giocatore del momento in casa rossoblù: "Con Juric, per come voleva far giocare lui la squadra, Ntcham non aveva un posto ben definito. Invece Mandorlini, trovandosi a dover gestire una rosa di giocatore che non conosceva, probabilmente durante gli allenamenti si è accorto che il francese poteva essere utile per il suo modo di giocare. Poi è entrato con il Bologna e, anche per fatalità, ha fatto gol; l'ha riproposto domenica a gara in corso e ha segnato di nuovo. A volte la fortuna o la sfortuna di un giocatore sono gli allenatori. Evidentemente Ntcham con Mandorlini ha buone chance per far parte dell'11 titolare".



Bortolazzi ha infine ricordato lo storico derby di ritorno del 1990-91, quello vinto dal suo Genoa nonostante il clima di sfiducia che aveva preceduto la sfida: "In settimana fummo pesantemente contestati in Coppa Italia, ci fu uno scontro molto duro tra l'allenatore e la tifoseria. Proprio quell'episodio però ci diede la carica per affrontare il derby con la giusta tensione e motivazione, riuscendo poi a battere la Sampdoria. Da lì in poi partì quella nostra lunga cavalcata che per due anni fece sognare e godere i tifosi genoani".