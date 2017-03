Molte critiche sono piovute negli ultimi tempi sull'attuale portiere del Genoa Eugenio Lamanna. Dopo un avvio di stagione positivo, il sostituto dell'infortunato Mattia Perin nelle ultime giornate è sembrato anch'egli entrare in quel buco nero che lentamente si sta inghiottendo l'intero collettivo rossoblu.



A prenderne le difese ci pensa uno dei suoi estimatori più grandi, l'ex numero uno del Grifone Simone Braglia: "Sicuramente questo per Eugenio non è un momento dei più semplici - ha detto l'eroe di Anfield a Primocanale - Però anche in passato ha avuto momenti di difficoltà. Le qualità non si discutono perché aldilà di quella che è oggi la situazione non si puo cancellare quello che si è fatto in passato. Mi sembra comunque che al Genoa, in questo periodo, la situazione sia difficile per tutti".



Braglia, amico di famiglia di Lamanna, sa bene quali suggerimenti dare all'estremo difensore rossoblu: "Gli consiglierei - ha proseguito - di avere fiducia nei propri mezzi e nelle proprie possibilità perchè prima o poi questo momento passerà come passano sempre nella vita tutti i periodi difficili. Sono sicuro che tornerà ad essere quello di prima"



Braglia conclude poi dicendo che troppo spesso il portiere viene preso di mira dalla critica quando le cose non vanno come dovrebbero: "Purtroppo quello del portiere è un ruolo ingrato perché chi prende i gol alla fine è lui e spesso si fa a cercare il pelo nell'uovo alla ricerca di eventuali responsabilità. Bisogna solo cercare di staccarsi un pochino da quello che è il contesto generale ed avere il carattere per poterlo fare".



"Quello che io gli dico sempre è che deve pensare a fare il suo