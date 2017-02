Sorride Ivan Juric. E non solo perché quel mercato che tanto ne ha modificato la squadra è finalmente chiuso, dandogli la possibilità di lavorare con un gruppo definitivo. Il tecnico croato sorride soprattutto per il recupero di due pedine importanti del suo Genoa: Danilo Cataldi e Miguel Veloso.



Sia il laziale, fermatosi contro il Crotone dieci giorni per un fastidio ai legamenti, sia il portoghese, ai box ormai dal lontano 18 dicembre, hanno infatti preso parte quest'oggi alla quotidiana seduta d'allenamento svolta dai rossoblu in previsione della gara interna di domenica contro il Sassuolo. Difficile tuttavia per entrambi la partecipazione alla sfida con gli emiliani. Molto più probabile che i due ritornino tra i convocati in vista della trasferta di Napoli di venerdì 10.



La duplice buona notizia si aggiunge alle due di ieri, quando altri infortunati della truppa rossoblu, Luca Rigoni e Davide Biraschi, erano tornati a lavorare in gruppo.