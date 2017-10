Ventitrè giorni dopo la distorsione al ginocchio rimediata nel corso della sfida di campionato in casa dell'Udinese, Gianluca Lapadula è tornato a correre.



Per la prima volta dallo scorso 10 settembre, questa mattina l'attaccante piemontese del Genoa è infatti sceso regolarmente sul prato verde del Signorini di Pegli per svolgere il primo allenamento della settimana, pur rimanendo in disparte rispetto al resto della comitiva.



Per lui, che ha sfoggiato un nuovo look con i capelli totalmente rasati a zero, un po' di palestra, qualche calcio al pallone e soprattutto tanta corsa.



Difficile, anche alla luce dell'ultimo infortunio subito, che Juric decida di rischiarlo tra due domeniche a Cagliari alla ripresa del campionato. Troppo alto il rischio di una ricaduta. Il vero obiettivo per l'ex centravanti del Milan è quella di entrare in forma in maniera graduale in vista del derby con la Sampdoria del prossimo 4 novembre.