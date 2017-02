Dopo cinque giorni di silenzio, imposti dalla società a seguito della batosta rimediata domenica a Pescara, torna a parlare un giocatore del Genoa. E non è uno qualunque.



Attraverso il proprio profilo Instagram il capitano rossoblu Nicolas Burdisso è intervenuto per commentare l'attuale momento di crisi attraversato dal Grifone: "Sono io il Capitano di questa squadra - ha scritto l'argentino - oggi più che mai. Sono orgoglioso e fiero. Purtroppo ha pagato Ivan ma colpa soprattutto nostra, tocca a me da Capitano aiutare la squadra in campo ad uscire di questa situazione".



Il post dell'ex difensore di Boca, Roma ed Inter si conclude con un invito ai tifosi ad non lasciare sola la squadra: "Adesso è guerra, per guadagnare punti, rispetto, fiducia e tornare a essere una sola cosa. È guerra e serve l'istinto di sopravvivenza, non importa la tattica, l'avversario e niente altro. È guerra e più siamo meglio è. Soprattutto insieme. E alla fine facciamo i conti. Io metterò sempre la faccia. Con questa maglia addosso lo faccio con onore. #sempreforzagenoa".