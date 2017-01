Nicolas Burdisso, difensore del Genoa, parla attraverso il suo profilo Instagram del momento duro del Grifone: "Abbiamo ancora 5 mesi da convivere insieme, possiamo continuare a cercare dei colpevoli o cercare di costruire qualcosa, de ripetere emozioni come contro la Juve, Milan o Fiorentina. Di ritrovare identità. Colpa tutta nostra se abbiamo ammazzato l'entusiasmo che c'era 1 mese fa, voi continuerete a tifare (come sempre) e noi scenderemo in campo. Penso che farlo in un ambiente di armonia e tolleranza aiuti".