Inter, Milan e Juventus, ma non solo. Alla corsa per aggiudicarsi Pietro Pellegri, rivelazione del Genoa, sono pronte a iscriversi anche le big della Premier League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il Manchester United ha messo gli occhi sul talento classe 2001, per cui a gennaio andrà in scena una vera e propria asta.