Il rifiuto di Enrico 'Netzer' Nicolini di far parte dello staff tecnico di Andrea Mandorlini al Genoa in virtù della propria fede dichiaratamente sampdoriana, ha fatto piuttosto clamore. In un mondo dominato dal Dio Denaro è infatti insolito trovare qualcuno che frapponga la propria integrità morale alla venalità.



Anche perché, come ricorda la Gazzetta dello Sport di oggi, non tutti in passato hanno fatto la scelta di Nicolini. Solo nel recente passato sono infatti almeno quattro gli ex blucerchiati che nel corso della propria carriera hanno accettato il passaggio al Genoa.



Uno dei casi più clamorosi risale ad oltre 30 anni fa. Nel 1986 l'ex capitano della Samp Alessandro Scanziani accetta la corte del Genoa, sollevvando un mare di polemiche, soprattutto tra i suoi ex tifosi: "A malincuore ho accettato - ha raccontato ieri Scanziani a Premium Sport - la mia è stata una scelta professionale e di vita, Genova era diventata la mia seconda città. I tifosi? Quelli del Genoa mi accolsero bene, quelli della Samp invece erano un po' meno contenti. Ogni tanto per strada ricevevo qualche insulto, per loro non fu semplice vedere il loro capitano indossare la maglia del Genoa, ma era il mio lavoro. E comunque avevo chiesto il permesso al presidente Mantovani".



Vent'anni più tardi lo stesso tragitto lo compie anche Marco Borriello. Dopo una breve ed infruttuosa apparizione nel Doria, l'attaccante partenopeo esplode definitivamente con la maglia del Grifone nel 2007, mettendo a segno 19 reti e laureandosi vice-capocannoniere della Serie A.





Nel 2013-14 tocca ad un altro ex-milanista con passato blucerchiato vestire il rossoblu. Luca Antonini, esattamente dieci anni dopo essere passato rapidamente da Bogliasco, arriva a Pegli dopo resta per due stagioni. E lascia il suo segno nel giorno del suo esordio col Grifone aprendo le marcature proprio nel derby stravinto 3-0 dai ragazzi di Liverani.





Più fugace, invece, l'apparizione dell'uruguaiano Ruben Olivera, accasatosi al Genoa nel 2008 e poi nuovamente nel 2013, dopo essere stato alla Sampdoria nel 2006/07.