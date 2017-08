Dopo quasi 14 mesi le strade del Genoa e Cristian Ansaldi potrebbero reincrociarsi questa settimana.



Il terzino argentino dell'Inter è infatti ad un passo dal ritorno in rossoblù.



Con la partenza ormai imminente di Diego Laxalt, destinato all'Atalanta, Ivan Juric puntellerà le proprie corsie esterne con l'arrivo del 30enne di Rosario, chiuso in nerazzurro dagli arrivi dei vari Dalbert e Cancelo.



Per Ansaldi si tratterebbe di un ritorno nella società che nell'estate 2015 lo portò in Italia, prelevandolo dallo Zenit San Pietroburgo. Nell'unica stagione con la maglia rossoblù, l'esterno argentino giocò 25 gare tra campionato e Coppa Italia, mettendosi in luce soprattutto per la sua abilità nel solcare avanti ed indietro la fascia sinistra.