Intervenuto in diretta dagli studi di Telenord, l'ex allenatore del Genoa Gigi Cagni ha detto la sua sull'attuale momento di crisi attraversato dal Grifone:

“Ci sono dei momenti in cui non c'è niente da fare - ha detto Cagni - Se le cose non va non vanno. Tu allenatore, però, in questi casi devi dare fiducia alla squadra e la fiducia l'accumoli solo se non prendi gol. E' l'errore che ha fatto Oddo che ha continuato a far giocare la sua squadra sempre alla stessa maniera nonostante i pessimi risultati”.





La ricetta di Cagni per uscire dal periodo nero è dunque semplice: “Juric deve essere capace a cambiare completamente il proprio sistema di gioco. Se le cose non funzionano, per una o due partite devi pensare ad un altro modulo”.

Cagni chiarisce poi che il suo non è un attacco al collega Juric: "Io non critico il sistema di gioco del Genoa - ha concluso il tecnico - che ha dato anche buoni risultati. Io dico solo che l'allenatore deve capire che è ora di cambiare”.