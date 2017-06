Proprio nel giorno che avrebbe dovuto far segnalare una svolta importante per il passaggio del Genoa dalle mani di Enrico Preziosi a quelle di Massimo Cellino, la trattativa tra i due imprenditori fa registrare una brusca frenata.



Non solo il previsto incontro tra i due per discutere della situazione contabile del Grifone non si è tenuto ma le parti sarebbero sempre più distanti, tanto da far temere l'ormai definitiva rottura dei rapporti tra i due ex amici.



L'emittente televisiva genovese Tele Nord racconta che oggi Cellino avrebbe preferito restarsene in barca al largo dell'isola sarda di Sant'Antioco anzichè raggiungere Preziosi a Milano come da accordi.



A frenare la trattativa sarebbero le diverse visioni sulla valutazione del club. Cellino vorrebbe infatti prelevare il Genoa limitandosi a pagarne i debiti, circa 60 milioni di euro, senza versare neanche un euro in più. Preziosi, dal canto suo, giudica l'offerta irricevibile ed apparirebbe oltretutto molto irritato per la fuga di notizie, alimentate dall'entourage dell'ex presidente di Cagliari e Leeds, su un negoziato che sarebbe dovuto restare segreto.



Mai come ora, quindi, l'acquisto della società rossoblu da parte dell'imprenditore cagliaritano appare come un'ipotesi decisamente remota. Tuttavia, vista la natura spesso imprevedibile dei soggetti coinvolti, non è da escludere che quelle di oggi siano state, da parte sia di Cellino che di Preziosi, semplici mosse strategiche atte a comprendere le reali intenzioni dei rispettivi interlocutori.