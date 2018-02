Prime parole per Antonio Candela, nuovo acquisto del Genoa, riportate dal Secolo XIX:" Sento la responsabilità di essere in Serie A, ma ho alle spalle una società forte. Mi è dispiaciuto lasciare Spezia, la città dove sono nato e cresciuto. Quando è arrivata la chiamata del Genoa ero felicissimo: è un club importante, il più antico d'Italia. Pellegri? un mio amico, sono contento per lui. Spero che in molti, me compreso, possano fare il suo percorso".