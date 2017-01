La sempre più graveche sta attanagliando il, unita alla modestia di risultati raccolti nelle ultime settimane, costringe la dirigenza rossoblu a correre rapidamente ai ripari. I recenti infortuni di Cataldi e Rigoni , ultime defezioni di una serie lunghissima, hanno ridotto all'osso la mediana di Juric, che attualmente può contare solo su Cofie e sul semi-epurato Ntcham. Inevitabile quindi che Preziosi e soci si guardino attorno alla ricerca di un centrocampista affidabile e subito pronto. Profilo che combacia alla perfezione con quello diIl cileno dell'Atalanta è sempre più ai margini del progetto di Gasperini e l'imminente arrivo in nerazzurro di Bryan Cristante, e forse anche dell'argentino Emiliano Rigoni, rischiano di relegarlo addirittura fuori rosa.A Carmona la destinazione Genoa piace ed i rapporti tra le due società sono sempre molto buoni, come dimostra la recente trattativa che ha portato Pinilla in rossoblu.L'arrivo dell'ex Reggina a Pegli potrebbe quindi esseree non è escluso che già oggi l'affare possa diventare ufficiale.