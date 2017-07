Sembra ogni giorno più probabile un possibile ritorno da calciatore di Antonio Cassano in Liguria.

Chiusa la turbolenta parentesi veronese con l'Hellas, il Pibe de Bari ha infatti dichiarato di non aver alcuna intenzione di terminare la propria carriera professionistica. Anzi la sua volontà è fermamente quella di continuare a tirare calci ad un pallone.

GENOVA PER LUI - Il desiderio mai nascosto di Cassano è quello di restare vicino a quella che ormai è la sua città adottiva, Genova. Escludendo un improbabile terzo ritorno alla Sampdoria, per Fantantonio le piste possibili rimangono Genoa ed Entella. In particolare il club chiavarese da almeno un anno sta facendo una corte spietata al 35enne fantasista pugliese e già nell'ultimo mercato invernale era sembrato ad un passo dal concludere un accordo che sfumò solo all'ultimo momento. Ora però le cose potrebbero cambiare. Il presidente biancoceleste Antonio Gozzi, amico personale di Cassano, ha sempre detto che accoglierebbe a braccia aperte il suo sbarco al Comunale. Oltrettutto, adesso l'Entella dovrà rinunciare forzatamente al suo numero 10 designato, dopo che Andrea Catellani è stato costretto ad abbandonare l'attività agonistica a causa dell'insorgenza di una disfunzione cardiaca.

E lo stesso Antonio, intervistato dal Secolo XIX, lascia più di una porta aperta sull'opportunità: "La sfida sarebbe grande, tentare il miracolo serie A. A febbraio sono stato ad un passo, avevo detto sì. Poi la notte ho riflettuto. Non me la sentivo ancora di scendere in B non c'era niente altro sotto. Il rapporto umano fra me e Gozzi non è cambiato è ottimo e ci sentiamo con frequenza".

SALTO MORTALE - Ma anche il Genoa sarebbe tentato dal dare una nuova chance a Cassano, nonostante i suoi trascorsi blucerchiati. Juric ha sempre mostrato stima per il giocatore il quale a sua volta non pare certo il tipo da farsi troppi problemi nel passare da una sponda all'altra della città, come del resto ha già fatto ai tempi di Milano.

E anche in questo caso, sempre dalle pagine del Secolo, l'ex merengues si dice disponibile: "Conosco Enrico e Fabrizio preziosi e l'avevo già detto. Inoltre stimo Juric è uno che ha il fuoco dentro".

DOLCE META' - In tutto questo un peso decisivo lo avrà Carolina Marcialis, la moglie di Fantantonio. Tornata a giocare da qualche mese a pallanuoto, la signora Cassano, proprio come il consorte, è in queste settimane alla ricerca di una nuova società in vista della prossima stagione. Sfumata l'ipotesi Padova, dopo la fuga di Antonio da Verona, ora la Marcialis sarebbe molto vicina al Rapallo, altra squadra del massimo campionato italiano. Una destinazione, guarda caso, a metà strada tra Genova e Chiavari...