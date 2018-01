Leandro Castan della Roma è l'obiettivo primario del Genoa per rinforzare la propria difesa.



Messo fuori rosa da Di Francesco, soprattutto a causa dei guai fisici che ne hanno condizionato le ultime stagioni, il centrale brasiliano è finito nel mirino del grifone. Prima di affondare il colpo però la dirigenza rossoblu vuole capire quali sono le reali condizioni del giocatore che il club giallorosso lascerebbe partire senza troppi rimpianti.



Nel caso la trattativa con Castan non dovesse andare in porto, a Pegli hanno già pronte le alternative. Secondo Il Secolo XIX, oltre al polacco Jach la società ligure starebbe seguendo da vicino anche l'argentino Nahuel Paz del Newel's Old Boys.



Più lontana invece la pista che porta in casa Milan, disposto a mettere sul piatto uno tra Paletta, Zapata e Musacchio ma solo a condizione di poter mettere le mani sul cartellino di Armando Izzo.