A luglio Danilo Cataldi tornerà a tutti gli effetti ad essere un giocatore della Lazio.



Ne è convinto il Secolo XIX, secondo cui il centrocampista 23enne arrivato in prestito al Genoa lo scorso gennaio, non verrà confermato dalla società rossoblù.



In effetti l'accordo tra la società di Claudio Lotito e quella di Enrico Preziosi prevedeva un prestito secco di sei mesi senza alcun tipo di impegno per il club ligure. Recentemente però Cataldi, nato e cresciuto nella Lazio e che non ha mai nascosto di voler diventare un giorno il capitano della sua squadra del cuore, era stato pubblicamente scaricato dai tifosi biancocelesti. Colpa, a loro dire, di un eccesso di esultanza mostrato dal ragazzo al momento del vantaggio rossoblù nello scontro diretto di Marassi dello scorso 15 aprile.



Una situazione mal digerita da parte della tifoseria laziale. Ma le difficoltà di Cataldi nella Capitale ultimamente erano state anche tattiche. Con Simone Inzaghi in panchina, il mediano aveva perso diverse posizioni scivolando sempre più spesso in panchina, condizione che lo spinse a chiedere la cessione in prestito.



In rossoblù tuttavia le cose non sono andate molto meglio, tanto che nè il giocatore nè il club sembrano disposti a rinnovare il proprio legame.