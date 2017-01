L'arrivo diin maglia rossoblu non blocca affatto la ricerca di un centrocampista da parte delIl mediano romano giungerà in Riviera in prestito secco per sei mesi, circostanza che induce il Grifone a guardarsi già da adesso attorno per ricerca una nuova pedina su cui basare il reparto nevralgico del campo per la prossima stagione.I nomi sono sempre quelli usciti in questi giorni. La differenza sta però nel fatto che il Genoa non ha più l'urgenza di tappare la falla creata dall'uscita di Rincon ma può dedicarsi alla ricerca del suo erede con più calma e tranquillità.Il sogno resta sempre lo juventinoper niente sicuro di restare a Torino. Molto, se non tutto, dipenderà però dal mercato dei bianconeri. Qualora arrivasse un ulteriore rinforzo a centrocampo da qui a fine gennaio, il Profeta saluterebbe Vinovo mettendo Pegli in cima alla lista delle destinazioni gradite.Sempre viva anche l'attenzione su Oscar Hiljemark svedese del Palermo valutato attorno ai 3 milioni di euro. Qui il nodo da sciogliere è legato soprattutto alla guida tecnica dei siciliani. L'attuale allenatore Eugenio Corini, sembra sempre più in bilico. In caso di esonero bisognerà capire quali saranno le intenzioni del suo successore sul giovane scandinavo.Se sia Hernanes che Hiljemark potrebbe arrivare in rossoblu già in questa sezione di mercato, discorso molto diverso è invece quello legato ai giovanidello Young Boys edel Vitesse. Su entrambi l'occhio del Grifone resta vigile, anche la prospettiva più plausibile è che ci si lavori per la prossima estate.