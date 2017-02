In tempi in cui il calcio è diventato uno spettacolo prettamente televisivo, in cui ogni azione, ogni smorfia, ogni parola dei protagonisti del campo viene vivisezionata dai commentari dei salotti, non è passata inosservata la mancata esultanza di Danilo Cataldi dopo la rete del compagno Ntcham che ha permesso al Genoa di acciuffare il Bologna in pieno recupero.



Attorno alla compostezza con cui il mediano di proprietà della Lazio ha accolto il gol dell'1-1, inevitabilmente ieri si è scatenato il popolo del web. Tra ipotesi fantasiose e paranoie di combine, in tanti non hanno risparmiato veleno nei confronti di un giocatore che a fine stagione farà ritorno da dove è venuto.



A spegnere ogni speculazione riguardo al suo comportamento ha così provveduto il diretto interessato, spiegando attraverso un post su Instagram il motivo del proprio atteggiamento: "Ero stanco morto e non credevo che la palla fosse entrata, visto che negli ultimi 10 minuti la porta sembrata stregata. Chiedo scusa se vi siete sentiti offesi ma ero contentissimo".



Cataldi ha poi concluso il proprio intervento telematico dicendo chiaramente come l'attuale stato di forma dei rossoblu non lo soddisfi: "Mi spiace per queste prestazioni e per questi risultati".