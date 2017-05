Il video del suggerimento plateale con cui ha indicato ad Eugenio Lamanna da che parte tuffarsi, in occasione del rigore calciato dal suo ex compagno ai tempi della Lazio Antonio Candreva nel finale di Genoa-Inter, è diventato virale, facendo di Danilo Cataldi uno dei personaggi della settimana: "Ho visto che è andato anche a Striscia la Notizia - ha detto il centrocampista rossoblu al Secolo XIX - ho fatto quello che ho potuto. Conosco bene Antonio, ci siamo allenati insieme per due anni e so che la maggior parte delle volte calcia da quella parte. Ho cercato di richiamare l'attenzione di Eugenio, sbracciandomi più che potevo. Quello è l'angolo di Antonio".



Per fortuna del Genoa, Lamanna non solo ha visto il suggerimento del compagno ma l'ha anche assecondato: "Non pensavo mi avesse visto - ha continuato Cataldi - invece si è buttato proprio da quella parte. Nello spogliatoio mi ha ringraziato per l'aiuto. Si è fidato ed è andata bene. Meno male, pensa se gli avessi suggerito sbagliato...".



Chi di certo non l'avrà presa bene sarà l'interista Candreva: "Non so come l'abbia presa - ha ammesso ancora Cataldi - per adesso non mi ha ancora scritto nulla".



Dopo essersi sbilanciato in campo, il centrocampista romano dell'Under 21 tira invece il freno quando gli si chiede del suo avvenire, sospeso tra Genoa e Lazio: "Il futuro è la partita di domenica, la salvezza e poi l'Europeo. Per il resto c'è tempo".