Nonostante le smentite più o meno velate esternate da Juric e Preziosi, il Genoa continua a lavorare per rafforzare il proprio centrocampo.



Il sogno si chiama Hernanes, ma la strada che porta allo juventino è ricca di insidie. Da una parte c'è Allegri che non vuole privarsi di una pedina in mediana prima di averne trovato il sostituto, dall'altra c'è l'offerta del Fenerbahce che rischia di far saltare il banco. Per quanto difficile, il Genoa continua comunque a battere questa pista sottotraccia, sperando di concretizzarla magari nelle ultime ore di mercato.



Al momento però l'obiettivo più vicino sembra essere il cileno dell'Atalanta Carlos Carmona. Il vicecapitano orobico è ormai fuori dai piani di Gasperini e cambierebbe volentieri aria, visto che, ad appena 29 anni, è convinto di poter dire ancora la sua in Serie A. Quella rossoblu sarebbe una destinazione gradita, anche perché qui ritroverebbe l'ex compagno e connazionale Mauricio Pinilla. L'imminente arrivo a Bergamo di Bryan Cristante, dal Pescara, potrebbe accelerare l'operazione.



Attenzione però alla concorrenza dell'Udinese, anch'essa interessata al mediano sudamericano.