Il Genoa ha bisogno di una scossa, il Chievo non ha più obiettivi. Nella sfida di Marassi bookmaker e scommettitori puntano decisamente sulle motivazioni dei rossoblu, precipitati a più sei dalla zona retrocessione dopo un periodo nerissimo: non vincono dallo scorso 5 marzo e nemmeno il doppio cambio di allenatore è servito a migliorare il trend; nelle due partite con Ivan Juric di nuovo in panca (dopo l’esonero del subentrante Mandorlini) sono arrivati un pareggio e un ko. Nella partita di domenica contro i gialloblu il Grifone può rimettersi in marcia: sul tabellone 888sport.it la squadra di Juric parte da grande favorita, a 1,65. Si sale a 3,90 per il pareggio, il «2» è dato a 5,40.