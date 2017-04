Un fitto lancio di fumogeni rossi e blu ad inizio secondo tempo, effettuato dalla Gradinata Nord del Genoa, ha costretto l'arbitro Luca Pairetto a sospendere per un paio di minuti l'incontro tra il Grifone ed il Chievo. Una volta diradatasi la nebbia colorata, il fischietto ha decretato la ripresa del gioco salvo poi interromperlo nuovamente subito dopo a causa dell'arrivo in piena area ospite di un bengala, proveniente anche in questo caso dal cuore del tifo organizzato rossoblu.



L'episodio è stato stigmatizzato dal resto dello stadio che ha protestato per l'azione della Nord.