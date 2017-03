E' il bomber principe del Genoa, dall'alto delle undici reti realizzati in questa stagione (10 in campionato più una in Coppa Italia). E' stata una delle poche note liete dei rossoblu in un'annata tribolata e ormai da qualche mese è al centro di continue voci di mercato che lo vorrebbe lontano da Pegli già dal prossimo giugno.



Eppure il momento di Giovanni Simeone è tutt'altro che felice. La vena realizzativa del centravanti argentino ormai da due mesi a questa parte sembra essersi completamente prosciugata, tanto che l'ultima sua esultanza di cui si trova traccia risale addirittura allo scorso 29 gennaio, giorno della doppietta inflitta fuori casa alla Fiorentina.



Ad incidere sul periodo-no del Cholito ha influito senza dubbio lo stato di salute generale di una squadra, quella genoana, ormai ai limiti dello sbando.



Eppure, secondo l'edizione online del Secolo XIX, le prestazioni di Simeone sarebbero in drastico calo anche a causa di una situazione sentimentale burrascosa. La storia d'amore con la giornalista sportiva Elisabetta Galimi, che per mesi ha riempito le pagine dei rotocalchi sia in Argentina che in Spagna, sembra essere ormai giunta ai titoli di coda, come ha recentemente confermato la stessa diretta interessata: "Con Giovanni è finito tutto - assicura la trentaduenne - non c’è più nemmeno l’amicizia o la semplice frequentazione. Ho deciso io di chiudere la relazione: la differenza di età era troppa e ha reso tutto molto difficile".



Chissà se dietro la crisi sportiva del Cholito non si sia quindi una crisi sentimentale. Di certo se la causa dei suoi mali fossero davvero questi, siamo sicuri che molte tifose rossoblu sarebbero disposte a consolarlo. Per il bene del ragazzo e della squadra, si intende...