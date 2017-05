Domenica, con una grande prestazione, ha contribuito alla decisiva vittoria del Genoa sul Torino.



E a fine partita Isaac Cofie, oltre a ricevere fiumi di complimenti da tifosi e cronisti, ha anche parlato del proprio futuro. Il suo contratto è infatti in scadenza tra poco più di un anno, a giugno 2018, e il Grifone starebbe pensando di cederlo già nella prossima sessione di mercato per non correre il rischio di perderlo a zero dodici mesi più tardi.



Al centrocampista ghanese, prodotto del vivaio genoano, si erano interessate nei mesi scorsi sia il Palermo che l'Empoli, che già a gennaio tentarono di portarlo lontano da Genova. La società di Preziosi, all'epoca alle prese con la partenza di Rincon e l'infortunio di Veloso, decise però di tenerlo fino a fine stagione per tamponare l'emorragia in linea mediana per poi magari riprendere il discorso a campionato concluso.



Questo nonostante il diretto interessato abbia giurato amore ai colori rossoblu: "Io sono cresciuto qui, sono genoano e vorrei restare sempre qui. Ma del futuro bisogna parlarne con la società e finora non l'abbiamo fatto".



Un invito esplicito da parte del ragazzo a sedersi attorno ad un tavolo per arrivare ad un accordo. Se così non fosse Cofie ha già pronte altre strade. Da intraprendere portando però sempre i colori rossoblù nel cuore.